Пушков: Украинскому президенту нужны не переговоры с Путиным, а пиар-саммит

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не о чем говорить с российским коллегой Владимиром Путины, который предложил ему провести в Москве переговоры на тему двусторонних взаимоотношений, и сами переговоры ему не нужны.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не о чем говорить с российским коллегой Владимиром Путины, который предложил ему провести в Москве переговоры на тему двусторонних взаимоотношений, и сами переговоры ему не нужны.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал член Совета Федерации, председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей пушков, комментируя слова киевского политолога Михаила Погребинского о том, что Владимир Зеленский, скорее всего, не рискнет приехать в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.

По словам Погребинского, если бы переговоры президентов РФ и Украины действительно состоялось, это пошло бы на пользу Зеленскому и Киеву, но сам украинский президент оказался бы в сложной ситуации. Например, Зеленскому в Москве могли бы предъявить многочисленные факты лжи, в частности, об отсутствии притеснения русского языка и нападок на православие на Украине, и ему пришлось бы оправдываться.

Поэтому, скорее всего, Зеленский не рискнет ехать в Москву, а Владимир Путин не согласиться встречаться с Зеленским на украинских условиях, считает Погребинский, а значит и двусторонней встречи лидеров России и Украины в обозримом будущем не произойдет.

Однако, по мнению Алексея Пушкова, Владимиру Зеленскому вообще не нужны переговоры с российским коллегой по вопросам двусторонних взаимоотношений.

«Зеленскому же нужно другое — пиар-саммит по Донбассу, который поднимет его вес в глазах Запада, а также граждан Украины. На деле предложить ему нечего», — уверен Пушков.

По его словам, Киев все равно не согласиться выполнять Минские соглашения или вступить в прямые переговоры с лидерами Луганской и Донецкой народных республик.

Таким образом, само предложение Зеленского провести с президентом России встречу по Донбассу не имело под собой серьезной основы и являлось политическим пиаром, заключил Алексей Пушков.