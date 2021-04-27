Заключенные "Митиги" могут получить гумпомощь по инициативе Максима Шугалея

Заключенные ливийской тюрьмы "Митига" могут получить гуманитарную помощь из России. С такой инициативой выступил президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Заключенные ливийской тюрьмы "Митига" могут получить гуманитарную помощь из России. С такой инициативой выступил президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

После почти двух лет заточения в "Митиге" социолог продолжает наблюдать за развитием ситуации в североафриканском государстве, в частности Триполи и Бенгази. По его словам, эта страна за время плена стала для него практически родной. Внимание исследователя ранее привлек сюжет на ТВ о казни минимум 22 человек за два года на показательных процессах в восточной части Ливии.

История напомнила Шугалею о незаконно удерживаемых людях в "Митиге". Местные боевики держали в плену много иностранцев с целью оказать давление на власти их государств.

"Жертвы таких задержаний практически не имеют никаких прав, а боевики пользуются полной безнаказанностью", — говорится в сообщении главы ФЗНЦ в Telegram-канале.

Шугалей вот уже на протяжении месяца пытается связаться с руководством тюрьмы для рассмотрения вопроса передачи гумпомощи заключенным. Он выказал надежду, что через СМИ наладить контакт удастся оперативнее, передает Федеральное агентство новостей.