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22:34   27 Апреля 2021
Политика

Заключенные "Митиги" могут получить гумпомощь по инициативе Максима Шугалея

Заключенные "Митиги" могут получить гумпомощь по инициативе Максима Шугалея

Заключенные ливийской тюрьмы "Митига" могут получить гуманитарную помощь из России. С такой инициативой выступил президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

После почти двух лет заточения в "Митиге" социолог продолжает наблюдать за развитием ситуации в североафриканском государстве, в частности Триполи и Бенгази. По его словам, эта страна за время плена стала для него практически родной. Внимание исследователя ранее привлек сюжет на ТВ о казни минимум 22 человек за два года на показательных процессах в восточной части Ливии.

История напомнила Шугалею о незаконно удерживаемых людях в "Митиге". Местные боевики держали в плену много иностранцев с целью оказать давление на власти их государств.

"Жертвы таких задержаний практически не имеют никаких прав, а боевики пользуются полной безнаказанностью", — говорится в сообщении главы ФЗНЦ в Telegram-канале.

Шугалей вот уже на протяжении месяца пытается связаться с руководством тюрьмы для рассмотрения вопроса передачи гумпомощи заключенным. Он выказал надежду, что через СМИ наладить контакт удастся оперативнее, передает Федеральное агентство новостей.

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#ливия #пнс #фзнц #Шугалей

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