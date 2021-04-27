22:17 27 Апреля 2021Политика
США и Россия могут провести переговоры по поводу санкций
России и Соединенным Штатам предстоит провести "откровенный разговор" об ответе Москвы на санкции Вашингтона, заявили в администрации президента США.
России и Соединенным Штатам предстоит провести "откровенный разговор" об ответе Москвы на санкции Вашингтона, заявили в администрации президента США.
Представитель государственный структуры отметил, что американская сторона пытается понять намерения России.
"У нас будут очень откровенные разговоры в последующие дни с российскими коллегами, и мы уже проводили их", — заявили в администрации.
Недавно США продолжили санкционную политику в отношении России. РФ ввела контрсанкции и предупредила о дальнейших ответных мерах в случае продолжения давления со стороны США.