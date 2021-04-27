Меркель заинтриговала журналистов странной повязкой на среднем пальце

Канцлер Германии Ангела Меркель появилась на публике с повязкой на среднем пальце. Необычная деталь вызвала активные обсуждения в социальных сетях.

Канцлер Германии Ангела Меркель появилась на публике с повязкой на среднем пальце. Необычная деталь вызвала активные обсуждения в социальных сетях.

Внимание к пальцу Меркель оказалось приковано после заседания кабинета министров. Пользователи начали выдвигать свои предположения относительно травмы немецкого канцлера. Одни посчитали, что Меркель могла пораниться во время рыбалки, другие выдвинули теорию о том, что канцлер решила вживить в себя чип. Многие комментаторы посчитали, что повязка на пальце может быть связана с недавней вакцинацией Меркель препаратом AstraZeneca, передает "ПолитРоссия".

Ситуацию прояснили журналисты немецкого канала RTL. Они отметили, что канцлер повредила сухожилия на пальце в результате неудачного движения. Травма была получена еще несколько дней назад, обычно при таком повреждении повязку носят от шести до восьми недель.