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21:17   27 Апреля 2021
Политика

Байден не дал ответа на вопрос о предварительных условиях для встречи с Путиным

Байден не дал ответа на вопрос о предварительных условиях для встречи с Путиным

Президент США Джо Байден ушел от ответа на вопрос о выдвижении своих предварительных условий для будущей встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что главы двух стран могут провести встречу уже этим летом. Однако точная дата, как и страна, в который пройдет визит, на данный момент неизвестна. Также американский лидер не дал точного ответа на вопрос журналистов о выдвижении определенных условий перед встречей с российским коллегой.

"Я обсужу это в другой день", — заявил Джо Байден.

Главы США и России провели 13 апреля телефонный разговор. В рамках общения Байден предложил Путину провести саммит "в третьей стране в предстоящие месяцы".

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