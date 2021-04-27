Маниже вручили премию Вest Style Awards в номинации "Прорыв года"

Певица Манижа, которая в этом году будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение", выиграла премию Вest Style Awards в номинации "Прорыв года".

Певица Манижа, которая в этом году будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение", выиграла премию Вest Style Awards в номинации "Прорыв года".

На мероприятие, которое прошло в одном из московских ресторанов, собрались практически все звезды отечественного шоу-бизнеса. Лучшей в номинации "Прорыв года" организаторы премии Best Style Awards 2021 назвали исполнительницу Манижу. Вместе со статуэткой артистка получила необычный подарок — щенка породы американский булли покет. Стоимость такого щенка начинается от 150 тысяч рублей, и может превышать 400 тысяч.

На мероприятии Манижа появилась в сопровождении своей мамы Наджибы Усмоновой. По словам певицы, мама помогает ей готовиться к грядущему конкурсу "Евровидение" и работает над ее необычным сценическим образом для песенного смотра.

"Благодарю свою команду и маму, которая является моим продюсером", — сказала Манижа во время награждения.

Несмотря на большое количество критики, Манижа уверена, что имеет полное право представлять Россию. Девушку поддержали не только близкие, но и многие звезды, среди которых оказалась и Алла Пугачева.