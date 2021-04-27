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20:26   27 Апреля 2021
Происшествия

Беспилотный автомобиль попал в массовое ДТП с грузовиком в Москве

Беспилотный автомобиль попал в массовое ДТП с грузовиком в Москве

Причины столкновения пяти автомобилей на западе Москвы выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Полиция выясняет обстоятельства аварии на Мосфильмовской улице, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД. Одним из участников инцидента стала машина с системой автоматического управления.

По предварительным данным, водитель грузовика неправильно выбрал скорость и врезался в стоявший впереди автомобиль. В итоге произошло массовое ДТП, в котором пострадали пять транспортных средств.

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