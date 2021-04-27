Беспилотный автомобиль попал в массовое ДТП с грузовиком в Москве

Причины столкновения пяти автомобилей на западе Москвы выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Причины столкновения пяти автомобилей на западе Москвы выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Полиция выясняет обстоятельства аварии на Мосфильмовской улице, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД. Одним из участников инцидента стала машина с системой автоматического управления.

По предварительным данным, водитель грузовика неправильно выбрал скорость и врезался в стоявший впереди автомобиль. В итоге произошло массовое ДТП, в котором пострадали пять транспортных средств.