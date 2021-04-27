Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:24   27 Апреля 2021
Политика

Послы Словакии и государств Прибалтики вызваны в МИД РФ

Послы Словакии и государств Прибалтики вызваны в МИД РФ

Послы государств Прибалтики, а также глава диппредставительства Словакии вызваны в МИД РФ 28 апреля.

Об этом сообщили в российском дипведомстве. Латвия, Литва и Эстония 23 апреля объявили персонами нон грата российских дипломатов. По словам представителей стран, деятельность сотрудников посольств РФ якобы несовместима с дипломатическим статусом.

Словакия приняла решение выслать российских дипломатов 22 апреля. Россия пообещала ответить на это зеркальными методами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #прибалтика #словакия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров