Обыски по делу о неуплате налогов на 46 млн рублей проводят в Петербурге

Во время обысков правоохранители обнаружили документацию, которая поможет в расследовании дела. Оперативники также изъяли 10 млн рублей.

Во время обысков правоохранители обнаружили документацию, которая поможет в расследовании дела. Оперативники также изъяли 10 млн рублей.

Следователи в Петербурге нагрянули с обысками в общество с ограниченной ответственностью, представители которого уклонились от налогов. По данным следствия, злоумышленники с апреля 2016 года по октябрь 2018-го отправляли в налоговую службу ложные документы о добавленной стоимости (НДС). Таким образом им удалось отклониться от уплаты налогов в размере 46 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Во время обысков полиции удалось изъять около 10 млн рублей, а также технические средства, предметы и документы, которые относятся к расследованию уголовного дела. Обстоятельства случившегося выясняются. Правоохранители проводят комплекс необходимых мероприятий.