Испанский МИД подтвердил убийство двух журналистов в Буркина-Фасо

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя заявила о смерти двух журналистов. Работники испанского СМИ погибли в Буркина-Фасо в ходе нападения боевиков.

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя заявила о смерти двух журналистов. Работники испанского СМИ погибли в Буркина-Фасо в ходе нападения боевиков.

По предварительным данным, погибшие работали в африканской стране над лентой, посвященной борьбе с браконьерством и защите природы.

Неизвестные злоумышленники напали на группу из нескольких десятков людей недалеко от природного парка. Боевики убили двух испанских журналистов и, предположительно, ирландского корреспондента. Кроме того, нападавшие увели с собой несколько человек, среди которых был сотрудник местной силовой структуры.