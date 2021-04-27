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20:05   27 Апреля 2021
Происшествия

Испанский МИД подтвердил убийство двух журналистов в Буркина-Фасо

Испанский МИД подтвердил убийство двух журналистов в Буркина-Фасо

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя заявила о смерти двух журналистов. Работники испанского СМИ погибли в Буркина-Фасо в ходе нападения боевиков.

По предварительным данным, погибшие работали в африканской стране над лентой, посвященной борьбе с браконьерством и защите природы.

Неизвестные злоумышленники напали на группу из нескольких десятков людей недалеко от природного парка. Боевики убили двух испанских журналистов и, предположительно, ирландского корреспондента. Кроме того, нападавшие увели с собой несколько человек, среди которых был сотрудник местной силовой структуры.

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#убийство #испания #журналисты #буркина-фасо

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