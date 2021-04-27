Рар объяснил, почему «союз» России и Германии станет другим

Российско-германские отношения не останутся на нынешнем уровне. Если по итогам осенних выборов канцлером станет кандидат «Зеленых» Анналена Бербок - они испортятся, а если победит Армин Лашет – они станут лучше, чем были при Меркель.

Российско-германские отношения не останутся на нынешнем уровне. Если по итогам осенних выборов канцлером станет кандидат «Зеленых» Анналена Бербок - они испортятся, а если победит Армин Лашет – они станут лучше, чем были при Меркель.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал немецкий политолог Александр Рар, по словам которого ситуация с «Северным потоком – 2» покажется просто маленькой проблемой, по сравнению с тем ухудшением российско-немецких отношений, которое произойдет, если к власти в ФРГ придут «Зеленые».

«Однако могу вам сказать, что "Северный поток-2" будет достроен до ноября этого года, а новое правительство будет сформировано только в ноябре, — отметил Рар. — У "Зеленых" повестка, конечно, критическая в отношении России. Они могут попытаться приостановить проект, это да. Они сейчас и будут говорить, что против него».

Но, объяснил политолог, «Зеленые» не придут к власти в одиночку. Им в любом случае придется искать партнера по коалиции. А возможные партнеры – социал-демократы или христианские демократы – выступают за «Северный поток – 2». Поэтому газопроводу, скорее всего, ничего не угрожает, предположил Рар. Но «зеленый» канцлер все равно доставит много проблем России, добавил эксперт.

«Потому что вся внешняя политика Анналены Бербок будет определяться идеологией борьбы с диктаторами, защиты прав человека во всем мире. Зеленые готовы из-за казуса Навального прервать отношения с Россией. Они могут на это пойти, так как у них нет понимания реальной политики. Все построено на идеологии "Либеральные ценности превыше всего"», — объяснил политолог.

Таким образом, по его словам, есть серьезная опасность, что при госпоже Бербок российско-германские отношения будут сведены фактически к нулю, то есть не будет происходить ничего, кроме перепалок и санкций.

А в том случае, если канцлером станет кандидат правящей коалиции ХДС/ХСС Армин Лашет, Германия будет вести более прагматичную политику и пытаться договориться с Россией хотя бы в рамках экономических проектов.

«Лашет все-таки реальный политик, а не какой-то заидеологизированный. При нем отношения будут даже лучше, чем при Меркель. В этом я уверен, — подчеркнул Рар. — Но вот партия "Зеленых" в отличие от господина Лашета будет создавать большие проблемы. Эта партия, если придет к власти, может испортить отношения между Россией и Германией. К сожалению, к этому нужно быть готовым».

При этом Александр Рар добавил, что нынешняя Германия совершенно не похожа на ту страну, какой она была каких-то 20-30 лет назад. В первую очередь поменялся народ, который частично оказался зомбирован идеологией либеральных ценностей, запретом на альтернативные точки зрения и страхом перед «диктатурой и тоталитаризмом», а частично нашел себе новую идеологию, которая может стать той новой немецкой идеей, которую этот народ так долго искал.

Немцы, по словам эксперта, уверены, что они идут впереди планеты всей и несут миру панацею от всех бед – свою любимую либеральную идею. При этом для нового поколения немцев Вторая мировая война уже ничего не значит, и оно ищет что-то новое для Германии и Европы.

«Это зеленая экологическая экономика, права человека и высшая мораль. В общем, растет новая нетолерантная идеология, которой начинают сочувствовать все более и более молодых людей. Эта идеология зажигательная. Для этих людей Меркель начинает олицетворять «отстой», от которого они хотят уйти. Они хотят чего-то нового», — объяснил Рар.

Именно поэтому, заключил политолог, многие представители молодого поколения немцев считают привлекательной и прогрессивной именно идеологию «Зеленых» и создают высокие рейтинги этой партии.