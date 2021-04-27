Глава МИД России рассказал о попытке улучшить отношения с США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о беседе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на тему двустороннего диалога.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о беседе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на тему двустороннего диалога.

Глава МИД обратил внимание, что Москва пыталась улучшить отношения с Вашингтоном. По его словам, российская сторона предлагала соответствующее решение, однако американские власти отказались от этой идеи.

Лавров оценил беседу с Блинкеном как доброжелательную и прагматичную. Российский министр также сообщил РИА Новости, что проинформировал собеседника о намерении Москвы возобновлять контакты.