Жители сирийского Эль-Камышлы получили продуктовые наборы от российских военных

Военнослужащие российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии провели гуманитарную акцию в провинции Хасака.

Военнослужащие российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии провели гуманитарную акцию в провинции Хасака.

Отмечается, что жителям квартала ат-Тай города Эль-Камышлы были переданы продуктовые наборы и вещи первой необходимости.

Недавно этот район стал местом боестолкновения отрядов "Асаиш" (служба безопасности курдских "Сирийских демократических сил" (СДС), поддерживаемых США) и проправительственного ополчения "Сил национальной обороны" (СНО).

Заключение перемирия между сторонами стало возможным при содействии военной полиции РФ. После прекращения боевых действий в квартале была проведена гуманитарная акция ЦПВС.

Детали мирного соглашения между СДС и СНО пока не сообщались, однако сирийские СМИ указывали, что квартал ат-Тай может перейти под контроль Сирийской Арабской Армии и российской военной полиции с целью стабилизации обстановки.