Актриса Татьяна Васильева призвала не раздувать из мухи слона после откровений Прокловой

Народная артистка России Татьяна Васильева дала собственную оценку скандалу, произошедшему на фоне признаний актрисы Елены Прокловой в домогательствах известного актера.

Народная артистка России Татьяна Васильева дала собственную оценку скандалу, произошедшему на фоне признаний актрисы Елены Прокловой в домогательствах известного актера.

Проклова разоткровенничалась в новом выпуске программы телеканала НТВ "Секрет на миллион". Одной из тем ее рассказов о своей жизни стали признания в неприличном поведении старших коллег по сцене, которые насильно пытались склонить юную актрису к интиму. По словам знаменитости, тогда она была подростком, а в роли обидчика выступил известный актер, которого она не назвала. Как поняли многие зрители, актриса намекала на народного артиста СССР Олега Табакова.

Коллега Прокловой Татьяна Васильева высказала свою точку зрения на откровения, спровоцировавшие большой резонанс в обществе. Многие осудили Проклову за озвученные ею намеки. Васильева призвала окружающих не делать из мухи слона.

"Каждая женщина хотя бы раз через это прошла. Поэтому ничего страшного не случилось. И не надо раздувать из мухи слона, тем более если это действительно касается Олега Табакова — гениального человека и выдающегося актера", — заявила актриса в интервью порталу Teleprogramma.pro.

При этом звезда отметила, что и к ней в свое время приставали. Ранее она уже признавалась, что около 13 лет поддерживала романтические отношения с режиссером ради собственного продвижения по карьерной лестнице. По словам Васильевой, ничего предосудительного она в этом не видит.