Хуснуллин выразил мнение о количестве регионов России

Предложение объединить некоторые регионы Российской Федерации выдвинул вице-премьер Марат Хуснуллин.

Предложение объединить некоторые регионы Российской Федерации выдвинул вице-премьер Марат Хуснуллин.

Мнение, что в России слишком много регионов, Хуснуллин выразил во время XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.

"Это пока мое личное мнение и неофициальная позиция, так как они не согласованы с правительством. Я считаю, что 85 регионов нам не нужно", — заявил вице-премьер.

Говоря об объединении субъектов Российской Федерации, Хуснуллин считает, что нужно объединить Еврейскую автономную область с Хабаровским краем. Подобное можно сделать и с Курганской и Тюменской областями, заметил вице-премьер.