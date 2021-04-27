МГ "Патриот" проведет пресс-конференцию о бизнесе для женщин в декрете

В среду, 28 апреля, пройдет пресс-конференция ФБА "Экономика Сегодня" и Медиагруппы "Патриот". Темой беседы станет создание бизнеса молодыми мамами.

В среду, 28 апреля, пройдет пресс-конференция ФБА "Экономика Сегодня" и Медиагруппы "Патриот". Темой беседы станет создание бизнеса молодыми мамами.

Владимир Путин объявил о мерах государственной поддержки для беременных женщин и молодых мам. Однако россиянки могут не только полагаться на помощь государства, но и попробовать себя в предпринимательстве.

Для содержательного разговора МГ "Патриот" пригласила экспертов. В рамках пресс-конференции на вопросы ответят предприниматель Ольга Антонова и дизайнер-ювелир Наталья Аландаренко. Они поделятся своими советам, как строить собственный бизнес с новорожденным младенцем на руках и выходить на хороший заработок.

Для участия в конференции также приглашен Юрий Соленов, председатель Всероссийской общественной организации "Союз отцов".

Организаторы приглашают всех заинтересованных журналистов присоединиться к конференции. Трансляция мероприятия будет доступна в группе МГ "Патриот" в социальной сети "ВКонтакте".