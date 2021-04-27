Жителям РФ ответили на вопрос о возможности уйти в отпуск после вакцинации от COVID-19

Вопрос предоставления отпуска после вакцинации от коронавирусной инфекции регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации и не входит в компетенцию Минздрава РФ.

Вопрос предоставления отпуска после вакцинации от коронавирусной инфекции регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации и не входит в компетенцию Минздрава РФ.

Департамент организации экстренной медпомощи Министерства здравоохранения России отвели на запрос журналистов Федерального агентства новостей. Корреспонденты уточнили, положен ли гражданам отпуск после прививки от новой коронавирусной инфекции.

Ограничения по допуску к работе для прошедших вакцинацию лиц не предусмотрены, следует из "Порядка проведения вакцинации против COVID-19 взрослому населению". Данный вопрос регулируется согласно правилам ТК РФ, отметили в ведомстве. Он не входит в компетенцию министерства.