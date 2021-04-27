"Новостройки будущего" появятся в Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о "новостройках будущего" — новом формате жилых домов, которые будут возводиться в регионе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о "новостройках будущего" — новом формате жилых домов, которые будут возводиться в регионе.

В объектах не предполагается размещение мусоропроводов, как стало известно из слов чиновника. К тому же не планируется создание ступеней на входе в дома. Об этом Воробьев сообщил в ходе своего традиционного обращения к жителям Подмосковья.

"Отсутствие мусоропроводов позволит избавиться от неприятных запахов. К тому же у жителей появится стимул сортировать отходы", — пишет телеканал "360".

Сегодня необходимо возводить качественную и комфортную для людей жилую недвижимость, уверен губернатор. По его словам, во дворах не должно быть скопления автомобилей, а подъезды следует сделать безопасными.