Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) выяснит, по какой причине полицейские сильно избили невинного человека.

Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) выяснит, по какой причине полицейские сильно избили невинного человека.

Сотрудники Королевской конной полиции Канады избили и задержали 27-летнего Алекса Фишера во время прогулки на велосипеде. Выяснилось, что его перепутали с грабителем и применили "необходимую силу". Российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР) обратил внимание на жестокий инцидент с участием полицейских.

Все произошло рано утром на северо-востоке Канады в городе Суррей (провинция Британская Колумбия). Алекс Фишер катался на велосипеде, когда его стала преследовать машина полицейских. Стражи порядка потребовали от молодого человека остановиться. Тот выполнил просьбу, чтобы узнать, что случилось, но не успел даже открыть рот, как его сбросили с седла и начали бить, пишет ФАН.

На подмогу прибыли другие правоохранители. Молодого человека как преступника заковали в наручники и усадили на холодную землю ждать машину. Отмечается, что это был февраль и температура была около нуля градусов.

Оказалось, полицейские приняли его за грабителя из-за велосипеда и толстовки, в которой был потерпевший. Сами стражи порядка объяснили избиение тем, что мужчина оказывал сопротивление и не хотел останавливаться. В результате нападения молодой человек был госпитализирован с травмами головы. Он намерен обратиться в суд, чтобы восстановить справедливость.

Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями назвала инцидент в Суррее "полицейским произволом" и выразила готовность при необходимости отказать правовую помощь Алексу Фишеру.