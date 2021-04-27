Юрист Серуканов: Волков не будет спасать соратников ради сохранения финансирования от Запада

Сторонник Алексея Навального Леонид Волков не имеет плана по спасению своих соратников от угрозы стать экстремистами, считает юрист Виталий Серуканов.

Сторонник Алексея Навального Леонид Волков не имеет плана по спасению своих соратников от угрозы стать экстремистами, считает юрист Виталий Серуканов.

Волков не собирается спасать оставшихся в России сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией" (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), чтобы сохранить финансирование от западных спонсоров, добавил бывший юрист ФБК.

"Волков — обычный мошенник, просто кинул всех на доверии — как людей в России, которые ему поверили, так и людей с Запада, которые ему давали эти самые сотни миллионов рублей", — подчеркнул Серуканов в эфире "Соловьев LIVE"..

По мнению эксперта, Волков был первым экстремистом, который никогда не верил в правовые электоральные сценарии. Он имел установку создать конфликтную ситуацию, способную привести к дискредитации внутри России. Главной задачей сторонника Навального является посадить как можно больше из своих соратников, ведь это станет возможностью потребовать от Запада больше денег, приводит слова специалист Федеральное агентство новостей.

"Просто людей жалко, даже тех, кто еще не образумился, тех, кто продолжает верить в эту абсолютно идиотскую басню про прекрасную Россию будущего и про ребят, которые сделают жизнь лучше", — посетовал Серуканов.

Руководство ФБК будет совершать удаленные провокации из-за границы и пытаться подставить граждан, которые остались в России, подытожил эксперт и в заключение отметил, что это "очень печальный конец эпохи навальнизма".