Действия США привели к началу разрушения Договора по открытому небу (ДОН). В этом уверен политолог Алексей Мартынов.

Действия США привели к началу разрушения Договора по открытому небу (ДОН). В этом уверен политолог Алексей Мартынов.

Основной смысл ДОН был во взаимной открытости. Развитие технологий позволяет осуществлять наблюдение из космоса. Однако договор был символом доверия стран друг другу, сообщил аналитик, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. США демонстративно вышли из Договора, показав свое пренебрежение как к Европе, так и к России. Таким образом они заложили основу для его разрушения.

Возможный выход России из ДОН означает то, что иностранная боевая авиация более не сможет безнаказанно находиться в воздушном пространстве РФ. В случае появления, неопознанные самолеты будут встречены лучшей в мире противовоздушной обороной, передает его слова сайт 360tv.ru. Российская сторона предлагала Вашингтону пересмотреть условия ДОН. Однако действия президента США Джо Байдена настолько обострили отношения между двумя странами, что дальнейшие переговоры приостановлены, заметил Мартынов.