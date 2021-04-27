Блогер Reeflay проведет в колонии шесть лет за смерть девушки на стриме

Раменский суд Подмосковья признал виновным блогера Стаса Решетняка, известного как Reeflay, в смерти девушки. Он проведет в колонии строгого режима шесть лет.

Раменский суд Подмосковья признал виновным блогера Стаса Решетняка, известного как Reeflay, в смерти девушки. Он проведет в колонии строгого режима шесть лет.

Во время оглашения приговора подсудимый расплакался. Блогер признал вину и раскаялся в содеянном.

Напомним, Reeflay вел эфир из своего дома 2 декабря 2020 года. Во время стрима на видео попала лежащая на полу без сознания девушка. Это была подруга Решетняка Валентина. Молодой человек пытался привести ее в чувство самостоятельно, а потом вызвал скорую помощь. Все происходящее снимала камера.

Медики зафиксировали смерть девушки, на теле которой обнаружили травмы. Следствие обвинило блогера в убийстве. Смерть Валентины во время стрима наступила из-за кровоизлияния в мозг, сообщал ФАН. Согласно заключению патологоанатома, 27-летняя девушка умерла в результате закрытой черепно-мозговой травмы.