Анекдот Норкина про Путина и сломанную ногу вызвал оглушительный хохот публики

Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин рассмешил публику остроумным анекдотом про российского президента Владимира Путина.

Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин рассмешил публику остроумным анекдотом про российского президента Владимира Путина.

Шутка под названием "Заседание Госсовета" произвела фурор на авторском вечере телеведущего. По сюжету, в зале, где собрались депутаты, губернаторы и представители правительства, внезапно появился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Все ждут Путина. Открывается дверь, заходит Песков, говорит: "Уважаемые коллеги, заседание сегодня отменяется — Путин сломал ногу"", — начал телеведущий.

Гости авторского вечера замерли в ожидании — они явно не ожидали такого поворота.

"Все такие: "Кому???"", — заверил анекдот Норкин, вызвав оглушительный хохот зрителей.

Андрей Норкин регулярно смешит телезрителей анекдотами и шутками на актуальные темы. Недавно ведущий рассказал студии НТВ юмористическую историю о разговоре Путина и Байдена.