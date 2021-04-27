Воробьев отметил удобство прохождения диспансеризации в Подмосковье

Пройти диспансеризацию жителям Московской области стало проще и удобнее, количество диагностических аппаратов в медучреждениях увеличилось, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Пройти диспансеризацию жителям Московской области стало проще и удобнее, количество диагностических аппаратов в медучреждениях увеличилось, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что оснащенность местных больниц за последние три года значительно улучшилась. Количество тяжелого оборудования (томографов, маммографов и прочих приборов) увеличилось почти на 200 единиц.

"Стала возможной быстрая диагностика. Если раньше приходилось ждать планового обследования на этом оборудовании месяц, то сегодня за неделю запишетесь и пройдете", — цитирует губернатора сайт 360tv.ru.

Воробьев также подчеркнул, что пройти диспансеризацию жители Подмосковья могут в любой день, включая субботу. Это особенно важно для тех, кто в будние дни занят на работе.