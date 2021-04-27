Елизавета II может отказаться от королевских обязанностей

Британский журналист Питер Хант убежден, что королева Великобритании Елизавета II в скором времени сложит свои монаршие полномочия.

Британский журналист Питер Хант убежден, что королева Великобритании Елизавета II в скором времени сложит свои монаршие полномочия.

После смерти герцога Эдинбургского эксперты пытаются спрогнозировать будущее британской монархии. Некоторые полагают, что Елизавета II может отказаться королевских обязанностей. Среди приверженцев этой версии оказался журналист Питер Хант. По словам эксперта, монарх примет окончательное решение после того, как принц Чарльз возьмет на себя еще больше обязанностей покойного герцога Эдинбургского, сообщает издание Mirror.

Старший наследник Елизаветы II уже приступил к исполнению обязанностей мужа королевы, который умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Первое, что намерен сделать принц Уэльский, — это сократить список членов монарших особ для снижения расходов. Для этого он планирует исключить своего младшего сына Гарри и его жену Меган Маркл из королевской семьи.