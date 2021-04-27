Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:10   27 Апреля 2021
Политика

На Кубе поддержали Лукашенко в связи с недавней угрозой жизни президента Белоруссии

На Кубе поддержали Лукашенко в связи с недавней угрозой жизни президента Белоруссии

Глава МИД Кубы Бруно Родригес поддержал президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с попыткой организации госпереворота в стране и недавней угрозой его жизни.

Об этом глава ведомства написал в Twitter. Родригес уточнил, что Куба осуждает планы по госперевороту в Белоруссии и попытку организации покушения на жизнь Лукашенко и его семьи.

Ранее руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич заявил, что причастность США к попытке разрушить политический строй республики не исключена.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #белоруссия #куба

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров