На Кубе поддержали Лукашенко в связи с недавней угрозой жизни президента Белоруссии

Глава МИД Кубы Бруно Родригес поддержал президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с попыткой организации госпереворота в стране и недавней угрозой его жизни.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес поддержал президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с попыткой организации госпереворота в стране и недавней угрозой его жизни.

Об этом глава ведомства написал в Twitter. Родригес уточнил, что Куба осуждает планы по госперевороту в Белоруссии и попытку организации покушения на жизнь Лукашенко и его семьи.

Ранее руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич заявил, что причастность США к попытке разрушить политический строй республики не исключена.