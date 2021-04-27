Дом основателя PornHub в Канаде сгорел дотла после поджога

Неизвестные пробрались в особняк владельца PornHub в пригороде Монреаля и подожгли его. Местная полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Неизвестные пробрались в особняк владельца PornHub в пригороде Монреаля и подожгли его. Местная полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Правоохранители получили сообщение о том, что дом порномагната загорелся. Когда они прибыли на место, огонь распространился на всей площади здания.

Соседи были эвакуированы из своих домов. Пожарные тушили особняк три часа. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет.

Очевидцы сообщили, что видели, как двое неизвестных проникли в особняк, после чего вспыхнул огонь. Полиция инициировала проверку. Выясняются обстоятельства и причины происшествия.