Эксперт Славнов подверг критике инициативу об увеличении штрафов за пьяную езду

Дмитрий Славнов высказал мнение о том, что резкое увеличение штрафов за пьяную езду до 500 тысяч рублей не сократит количество ДТП в России.

Дмитрий Славнов высказал мнение о том, что резкое увеличение штрафов за пьяную езду до 500 тысяч рублей не сократит количество ДТП в России.

Автоюрист считает, что если в России примут инициативу об увеличении штрафов до 300-500 тысяч рублей, то это повлияет лишь на материальное состояние граждан. Дмитрий Славнов раскритиковал инициативу и уверенно заявил, что люди не будут думать о крупной сумме, с которой придется расстаться после езды в нетрезвом виде, но точно попадут в долговую яму.

"Мне кажется, это уже перебор. Потому что если обратимся к ценообразованию и посмотрим, какая зарплата в большей части России, то поймем, что 300-500 тысяч — это человеку, который получает 30 тысяч, работать год, не есть и не пить, чтобы выплатить этот штраф", — сказал Славнов в разговоре с телеканалом "360".

Эксперт считает, что повлиять на сокращение аварий из-за нетрезвых водителей виде можно только в том случае, если изменить подход к ситуации. Славнов предлагает начать повышать культуру вождения в автошколах.