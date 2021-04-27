Беспилотник Bayraktar TB2 заметили у границ Крыма вместе с американскими БПЛА

Вблизи границ Крыма заметили турецкий ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2. Такие данные приводит украинское издание Defense Express со ссылкой на данные сервиса Flightradar

Вблизи границ Крыма заметили турецкий ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2. Такие данные приводит украинское издание Defense Express со ссылкой на данные сервиса Flightradar

Позывной беспилотника «12345678» уже идентифицировался во время учений «Объединенные усилия — 2020». Кроме того, БПЛА взлетел с военного аэродрома в Староконстантинове, где базируются эти летательные аппараты. Скорость объекта составила 230 километров в час, что не характерно для других самолетов.

Действия Bayraktar TB2 отследить не получилось: вскоре после взлета он отключил транспондер. Одновременно с ним вблизи полуострова работали два американских стратегических БПЛА: Global Hawk и британский разведчик RC-135W Rivet Joint, пишут украинские журналисты.