Заседание по иску Пригожина к Волкову закончилось передачей дела в суд в Твери

Рассмотрение иска Евгения Пригожина состоялось в Савеловском районном суде Москвы. Ответчиком выступил Леонид Волков, от лица которого распространялась дезинформация.

Рассмотрение иска Евгения Пригожина состоялось в Савеловском районном суде Москвы. Ответчиком выступил Леонид Волков, от лица которого распространялась дезинформация.

Бизнесмен ранее подал иск в отношении соратника блогера Алексея Навального с целью защиты своих чести, достоинства и деловой репутации. Пригожин намерен призвать Волкова к ответу за публикацию в Сети откровенной лжи в отношении истца, сообщила пресс-служба компании "Конкорд".

В ходе заседания было оглашено ходатайство Волкова. Он настаивал на разбирательстве дела по месту своей регистрации. Суд пошел навстречу ответчику. Согласно определению, дело будет направлено в Пролетарский районный суд Твери.

Трюк с переносом дела — довольно обыденное явление в мире юриспруденции. Такой ход Волкова может свидетельствовать лишь о расчете на затягивание процесса, отмечают в пресс-службе.

Юристы "Конкорда" не сомневаются, что человек, нарушивший закон, будет привлечен к ответственности. Правосудие не будет зависеть от того, в Москве или в Твери слушается дело. В компании добавили, что иск никак не связан с политическими взглядами ответчика. Единственная цель разбирательства — соблюдение законов РФ.

Пресс-служба "Конкорда" ранее сообщала о том, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по заявлению Евгения Пригожина. Они считают, что публикации от имени Леонида Волкова в отношении предпринимателя являются клеветой. За это предусмотрено наказание по статье 128.1 УК РФ.