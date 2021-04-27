Ракетный крейсер ВМФ РФ "Москва" готовится к боевым стрельбам в Черном море

Крейсер "Москва" проведет боевые стрельбы в акватории Черного моря, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).

Крейсер "Москва" проведет боевые стрельбы в акватории Черного моря, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).

Экипаж гвардейского крейсера проведет учения совместно с кораблями флота, а также вертолетами морской авиации и ПВО. Будут производиться ракетные запуски из основных установок корабля. Вдобавок моряки отработают ведение огня из артиллерийского вооружения по надводной цели, имитирующей судно условного противника.

В ведомстве отметили, что морской полигон и прилегающая к нему акватория будут закрыты для судоходства. Флагман ЧФ был направлен в данный район на фоне отправки в Черное море патрульного корабля 6-го флота ВМС США типа Hamilton. Сообщалось, что катер береговой охраны идет в Черное море для взаимодействиями с партнерами НАТО.