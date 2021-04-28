«Подарили мне, а попало к вам»: что Путин передал Эрмитажу

Президент России передал петербургскому музею церковную утварь княгини Марии Александровны.

Президент России Владимир Путин подарил Эрмитажу Евхаристический набор из приданого великой княгини Марии Александровны, созданный в XIX веке специально по заказу императора Александра II. Об этом сообщается на сайте Кремля. Глава государства посетил Эрмитаж 28 апреля, почти сразу по приезде в город на Неве.

Коллекцию одного из крупнейших мировых музеев пополнили 22 позолоченных и три бронзовых предмета. Среди них: блюдо для освящения хлебов, чаша для освящения воды, кропило, малый и большой кресты, два подсвечника для жертвенника, тарелочки для проскомидии и просфоры, потир, дискос и звездица, дароносица, кадило, ковшик для причастия, небольшая ложка и два копья.

В Кремле отметили, что утварь предназначались для совершения таинства евхаристии и «имеет совершенно феноменальную судьбу». Она была создана в Петербурге в 1877 году по заказу императорского двора и отправлена Марии Александровне (в замужестве – герцогини Эдинбургской) в британскую резиденцию Кларен-хаус.

«В доме, где они [Мария Александровна и ее супруг — принц Альфред] жили, была как раз построена православная церковь, и туда эта утварь была заказана императором», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Впоследствии церковный набор вместе с владелицей переехал в немецкий Кобург, а еще позднее в Швейцарию. После смерти княжны в 1920 году комплект оказался на антикварном рынке. И после Второй мировой войны «переехал» в США к своему новому владельцу — коллекционеру Павлу Фекуле.

«Видите, как удачно: подарили мне, а попало к вам»: Путин передал в Эрмитаж набор церковной утвари из приданого дочери Александра II pic.twitter.com/FFVEZNi8tY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 27, 2021

В 2019-ом и 2021-ом годах предметы из набора церковной утвари были выкуплены и возвращены в Россию. По словам Путина, реликвии ему подарили, а он в свою очередь решил передать их на хранение в Эрмитаж.

Во время передачи экспонатов президенту рассказали о таинстве евхаристии, рассказав для чего священники использовали каждый предмет.