Понасенков поставил точный диагноз западной цивилизации

Знаменитый историк уверен, что Америка страдает не только от вируса COVID-19.

С мая 2020 года в Соединенных Штатах не стихают протесты и беспорядки движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны» — англ.). Многие темнокожие жители европейских стран перехватили «тренд» от афроамериканцев и принялись поджигать полицейские участки и громить магазины. О том, какая идеология стоит за погромами BLM, «Политика Сегодня» писала ранее.

Известный режиссер и историк Евгений Понасенков уверен, что Запад болен «левачеством» — вирусом, распространение которого остановить крайне сложно. Такое мнение эксперт высказал на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

«Этот "тренд" уже дошел до России, даже в шоу-бизнесе лишнего слова сказать уже невозможно, это перевернутый мир. <…> Россия болела "левачеством" более 70 лет. Теперь она вроде выздоравливает, но после той болезни остались осложнения. Мы выздоравливаем, а вот у Запада это никак не получается. <…> Сегодня леваки захватили Запад. То есть то, что наработал капитализм, эти фантастические, огромные ресурсы, сегодня просто брошены на борьбу с людьми», — объяснил Понасенков.

Ранее историк вступился за Дерека Шовина – бывшего сотрудника полиции Миннеаполиса, который 25 мая 2020 года вынужден был задержать афроамериканца Джорджа Флойда. Рецидивист занимался фальшивомонетчеством, а при появлении сотрудников правопорядка отказался следовать их указаниям.