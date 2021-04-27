Владелец завода «Медсинтез» Петров разбогател благодаря коронавирусу

Депутат Госдумы получил рекордную прибыль за 2020 год от производства лекарственных препаратов.

Прибыль за 2020 год стала рекордной для завода «Медсинтез» в Свердловской области за всю историю существования. Основателем предприятия является депутат Госдумы от Свердловской области Александр Петров, запустивший свою предвыборную кампанию в Еврейской автономной области, сообщило издание URA.RU.

Финансовый отчет завода за прошедший год гласит, что прибыль завода по производству лекарственных препаратов составила 284,4 млн рублей, тогда как показатели прибыли за 2019 год были меньше в 6 раз — 42,8 млн рублей. За последний год выручка завода увеличилась с 1,7 до 3,3 млрд рублей.

Комментарии от представителей «Медсинтеза» изданию получить не удалось.