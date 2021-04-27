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16:57   27 Апреля 2021
Происшествия

Французская полиция задержала семь предполагаемых террористов

Французская полиция задержала семь предполагаемых террористов

Полиция Франции задержала в двух регионах страны семь человек. Их подозревают в терроризме. По предварительным данным, речь идет об уроженцах Чечни и Грузии.

Спецоперация прошла в городе Пюи-де-Дом и Страсбурге. В ходе нее стражи порядка задержали семь человек. Их подозревают в осуществлении террористической деятельности. Все задержанные являются выходцами из Чечни и Грузии.

По предварительным данным, спецоперация связана с расследованием Национальной антитеррористической прокуратуры Франции по фактам "пребывания неназванного лица в Сирии", а также с сетью, которая финансировала террористов в САР.

Террористы в Индонезии совершили нападение на католический собор, сообщал ранее ФАН. В результате нападения 20 человек получили ранения различной степени тяжести.

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#франция #терроризм #чечня

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