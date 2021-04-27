Оказавшаяся в центре скандала Марина Зудина сравнила себя с Прокловой

Марина Зудина не по своей воле оказалась в эпицентре скандала, который спровоцировала Елена Проклова двусмысленными откровениями в эфире федерального телеканала.

Марина Зудина не по своей воле оказалась в эпицентре скандала, который спровоцировала Елена Проклова двусмысленными откровениями в эфире федерального телеканала.

Поклонники творчества Марины Зудиной обсуждают неординарное поведение актрисы, которая сначала осудила Елену Проклову после выхода в эфир выпуска "Секрета на миллион" с ее участием, а потом начала сравнивать себя с артисткой. В первом комментарии вдова Табакова назвала Пролову "пожилой женщиной" и посочувствовала той, а потом резко поменяла мнение.

Зудина начала обсуждать провокационное заявление заслуженной артистки РСФСР со своими подписчиками в Instagram-аккаунте. На этот раз звезда мелодрамы "Исповедь содержанки" дала понять, что считает Проклову сильной женщиной, которая вступала с кем-либо в интимную связь исключительно по собственному желанию.

"Вы считаете, что женщинами с такими характерами, как я и Елена, можно пользоваться? Нет! Обоюдно только",— заявила Зудина в ответ на сообщение одной из подписчиц.

В прошлом Марина Зудина тоже становилась героиней шоу Леры Кудрявцевой, но тот выпуск обошелся без громких скандалом. Вдова Табакова призналась, что никто не заставлял ее говорить провокационные вещи. В эфире прозвучали ровно те мысли, какие она сама хотела озвучить.