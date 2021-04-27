Врио замгубернатора Брянской области Оборотов подал в отставку

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Брянской области Владимир Оборотов подал прошение об отставке, сообщает официальный сайт регионального правительства.

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Брянской области Владимир Оборотов подал прошение об отставке, сообщает официальный сайт регионального правительства.

Официальная причина увольнения не называется, но, согласно некоторым источникам, уход Оборотова связан с ухудшившимся состоянием здоровья. На своей должности чиновник отвечал за вопросы образования и здравоохранения. Его полномочия между другими заместителями брянского губернатора пока не распределены.

В 1997 году Владимир Оборотов получил звание "Заслуженный учитель России". С 2011 по 2018 годы он трудился в областном департаменте образования и науки, откуда впоследствии перешел на работу непосредственно в команду губернатора области Александра Богомаза.