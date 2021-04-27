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16:34   27 Апреля 2021
Политика

Зеленский намерен создать новую площадку по Донбассу с "мощными игроками"

Зеленский намерен создать новую площадку по Донбассу с "мощными игроками"

Украинский президент Владимир Зеленский предложил создать новую площадку по Донбассу, которая будет функционировать параллельно "нормандскому формату".

По словам главы государства, в новом формате могут принять участие "мощные игроки", которые помогут в урегулировании обстановки на территории Донбасса.

Как стало известно ранее, Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область для осмотра позиций киевских силовиков на границе с Крымом.

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#донбасс #нормандский формат #зеленский

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