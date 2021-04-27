Зеленский намерен создать новую площадку по Донбассу с "мощными игроками"

Украинский президент Владимир Зеленский предложил создать новую площадку по Донбассу, которая будет функционировать параллельно "нормандскому формату".

Украинский президент Владимир Зеленский предложил создать новую площадку по Донбассу, которая будет функционировать параллельно "нормандскому формату".

По словам главы государства, в новом формате могут принять участие "мощные игроки", которые помогут в урегулировании обстановки на территории Донбасса.

Как стало известно ранее, Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область для осмотра позиций киевских силовиков на границе с Крымом.