Депутат Романенко предложил увеличить туристический кешбэк для пенсионеров

Для пенсионеров необходимо расширить действующую систему туристического кешбэка. Так считает депутат Госдумы Роман Романенко.

Для пенсионеров необходимо расширить действующую систему туристического кешбэка. Так считает депутат Госдумы Роман Романенко.

Пенсионер, если он не использовал путевку за время действия программы, должен получить право на компенсацию в размере 30 тыс. рублей. Так сказал Романенко на встрече с представителями общественных организаций Москвы в КЦ "Вдохновение".

"В развитие идеи президента считаю возможным продолжить дискуссию о расширении и модернизации программы туристического кешбэка. Считаю, что для пенсионеров имеет смысл увеличить долю возмещения затрат на турпутевки с 20 до 30% по России", — предложил Романенко

Депутат предложил распространить эту меру на билеты. Он объяснил, что много граждан России планируют путешествие самостоятельно, без туроператора. По мнению Романенко, такой выбор также должен поддерживаться.