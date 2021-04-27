Вооруженный ножом мужчина ранил подростка в московском метро

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после нападения на 16-летнего подростка на станции метро "Боровицкая".

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после нападения на 16-летнего подростка на станции метро "Боровицкая".

Инцидент произошел на станции "Боровицкая" московского метро. Там произошел конфликт между школьником и пьяным пассажиром. В ходе ссоры мужчина достал оружие и нанес юноше удары ножом в область груди и шеи, сообщили в пресс-службе столичного главка СКР.

Пострадавшего ребенка забрала скорая помощь. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника. Нападавшим оказался ранее судимый 63-летний житель Вологодской области без определенного места жительства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.