Сенатор Виктор Назаров опроверг слухи об отставке

Омский сенатор Виктор Назаров не собирается досрочно уходить в отставку. Об этом он рассказал в интервью журналистам.

Омский сенатор Виктор Назаров не собирается досрочно уходить в отставку. Об этом он рассказал в интервью журналистам.

В прессе появилась информация о возможном увольнении Назарова с занимаемой должности в Совете Федерации. Однако политик опроверг слухи о своем увольнении.

"Заявления на отставку не писал. У меня полномочия до сентября. Планов досрочно уходить у меня пока нет", — заявил российский сенатор.

Стоит отметить, что Виктор Назаров был делегирован в Совфед России пять лет назад как представитель омского Законодательного собрания. Полномочия политика заканчиваются осенью текущего года.