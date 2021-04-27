16:26 27 Апреля 2021Политика
Сенатор Виктор Назаров опроверг слухи об отставке
Омский сенатор Виктор Назаров не собирается досрочно уходить в отставку. Об этом он рассказал в интервью журналистам.
Омский сенатор Виктор Назаров не собирается досрочно уходить в отставку. Об этом он рассказал в интервью журналистам.
В прессе появилась информация о возможном увольнении Назарова с занимаемой должности в Совете Федерации. Однако политик опроверг слухи о своем увольнении.
"Заявления на отставку не писал. У меня полномочия до сентября. Планов досрочно уходить у меня пока нет", — заявил российский сенатор.
Стоит отметить, что Виктор Назаров был делегирован в Совфед России пять лет назад как представитель омского Законодательного собрания. Полномочия политика заканчиваются осенью текущего года.