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16:26   27 Апреля 2021
Политика

Сенатор Виктор Назаров опроверг слухи об отставке

Сенатор Виктор Назаров опроверг слухи об отставке

Омский сенатор Виктор Назаров не собирается досрочно уходить в отставку. Об этом он рассказал в интервью журналистам.

В прессе появилась информация о возможном увольнении Назарова с занимаемой должности в Совете Федерации. Однако политик опроверг слухи о своем увольнении.

"Заявления на отставку не писал. У меня полномочия до сентября. Планов досрочно уходить у меня пока нет", — заявил российский сенатор.

Стоит отметить, что Виктор Назаров был делегирован в Совфед России пять лет назад как представитель омского Законодательного собрания. Полномочия политика заканчиваются осенью текущего года.

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#омск #сенатор #совет федерации #назаров

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