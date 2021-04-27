Володин заявил, что Запад должен компенсировать РФ издержки по COVID-19

Он объяснил, что считает актуальным вопрос об ответственности за возникновение коронавируса, который мог быть создан в лабораториях США.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что Правительству РФ стоит поднять вопрос об ответственности за происхождение коронавируса и потребовать компенсацию за издержки, связанные с пандемией, от западных стран. По мнению депутата, COVID-19 мог прийти в Россию из лаборатории США.

«Вирус обнаружили в Ухане. Но в Ухани лаборатория была американская, они ее финансировали. Американские лаборатории по изучению и, возможно, созданию биологического оружия сейчас созданы в Грузии, в странах Восточной Европы. Это надо брать под контроль», — отметил Володин на заседании Совета законодателей.

Политик убежден в том, что русские специалисты, создавшие эффективную вакцину от вируса, смогут изучить и определить причину возникновения и природу COVID-19. Кроме того, Володин убежден, что вирус проник в Россию не из Китая, а из Европы, чьи страны и должны компенсировать все издержки.