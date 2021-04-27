Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:15   27 Апреля 2021
Происшествия

Мужчина набросился на полицейских в Испании с топором

Мужчина набросился на полицейских в Испании с топором

Агрессивный житель Испании устроил побоище с полицейскими. У него в руках был топор. Злоумышленника удалось поймать.

Мужчина с топором в руках набросился на полицейский патруль в Испании. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника.

Происшествие случилось в городе Гвадалахара (Кастилия ла Манча). По словам очевидцев из машины выскочила женщина, начала кричать и просить прохожих о помощи. В это время в авто находился мужчина.

Когда на место происшествия приехали полицейские, злоумышленник вышел из авто и начал бить топором по автомобилю правоохранителей. Стражи правопорядка произвели несколько выстрелов в воздух. Поле этого мужчина пытался скрыться, однако его быстро поймали.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#драка #полиция #испания

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров