Мужчина набросился на полицейских в Испании с топором

Агрессивный житель Испании устроил побоище с полицейскими. У него в руках был топор. Злоумышленника удалось поймать.

Агрессивный житель Испании устроил побоище с полицейскими. У него в руках был топор. Злоумышленника удалось поймать.

Мужчина с топором в руках набросился на полицейский патруль в Испании. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника.

Происшествие случилось в городе Гвадалахара (Кастилия ла Манча). По словам очевидцев из машины выскочила женщина, начала кричать и просить прохожих о помощи. В это время в авто находился мужчина.

Когда на место происшествия приехали полицейские, злоумышленник вышел из авто и начал бить топором по автомобилю правоохранителей. Стражи правопорядка произвели несколько выстрелов в воздух. Поле этого мужчина пытался скрыться, однако его быстро поймали.