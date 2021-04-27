16:15 27 Апреля 2021Происшествия
Мужчина набросился на полицейских в Испании с топором
Агрессивный житель Испании устроил побоище с полицейскими. У него в руках был топор. Злоумышленника удалось поймать.
Агрессивный житель Испании устроил побоище с полицейскими. У него в руках был топор. Злоумышленника удалось поймать.
Мужчина с топором в руках набросился на полицейский патруль в Испании. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника.
Происшествие случилось в городе Гвадалахара (Кастилия ла Манча). По словам очевидцев из машины выскочила женщина, начала кричать и просить прохожих о помощи. В это время в авто находился мужчина.
Когда на место происшествия приехали полицейские, злоумышленник вышел из авто и начал бить топором по автомобилю правоохранителей. Стражи правопорядка произвели несколько выстрелов в воздух. Поле этого мужчина пытался скрыться, однако его быстро поймали.