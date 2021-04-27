Ставропольцы будут отдыхать на майских праздниках дольше всех в России

В то время как вся страна 11 мая снова вернется к работе, ставропольцы будут отмечать Радоницу.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о том, что в майские праздники жители региона будут отдыхать на день дольше, чем все остальные граждане страны — с 1 по 11 мая включительно. Об этом губернатор написал в своем Instagram.

Владимиров напомнил, что с 2016 года в крае действует закон, который устанавливает Радоницу или день поминовения усопших нерабочим днем вплоть до 2049 года. В этом году он выпал на 11 мая.

«Считаю это правильным. Поминать в этот день ушедших родных и близких людей – давняя народная традиция», — отметил глава региона.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, для кого выходные с 1 по 10 мая не будут обязательными — трудиться продолжат люди с ненормированным рабочим графиком. Напомним, решение о продлении майских праздников 23 апреля принял Владимир Путин по рекомендации Роспотребнадзора.