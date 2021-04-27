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17:13   27 Апреля 2021
Политика

Депутаты Башкирии просят Госдуму принять закон об обязательном чипировании

Депутаты Башкирии просят Госдуму принять закон об обязательном чипировании

Депутаты Курултая — Государственного собрания Башкирии, — внесли в Госдуму законопроект об обязательном чипировании и постановке на учет домашних животных. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта считают, что обязательное чипирование животных облегчит поиск потерявшегося питомца, возможность свободного путешествия с ним, а также поможет привлечь к ответственности недобросовестного владельца, умышленно бросившего животное на улицу.

Кроме того, законопроект позволит быстрее установить хозяина напавшей на человека собаки, уверены депутаты.

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#госдума #законопроект #собаки #чипирование

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