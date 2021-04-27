Депутаты Башкирии просят Госдуму принять закон об обязательном чипировании

Речь идет о животных.

Депутаты Курултая — Государственного собрания Башкирии, — внесли в Госдуму законопроект об обязательном чипировании и постановке на учет домашних животных. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта считают, что обязательное чипирование животных облегчит поиск потерявшегося питомца, возможность свободного путешествия с ним, а также поможет привлечь к ответственности недобросовестного владельца, умышленно бросившего животное на улицу.

Кроме того, законопроект позволит быстрее установить хозяина напавшей на человека собаки, уверены депутаты.