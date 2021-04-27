Apple заявила о намерениях обжаловать решение ФАС о штрафе

Компания Apple намерена обжаловать решение Федеральной антимонопольной службы России в установленном порядке.

Компания Apple намерена обжаловать решение Федеральной антимонопольной службы России в установленном порядке.

Apple заявила о своем несогласии с решением о наложении на компанию оборотного штрафа в размере 12 млн долларов. Компания намерена обжаловать его в установленном порядке, сообщили в пресс-службе компании.

"Apple с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке", — цитирует ТАСС пресс-службу компании.

Недавно стало известно, что ФАС оштрафовал Apple почти на миллиард рублей. Таким образом компания должна будет выплатить 906 млн руб.