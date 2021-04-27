Миротворцы ВС РФ получили ранения при взрыве грузовика в Нагорном Карабахе
Миротворцы ВС России получили ранения после подрыва их автомобиля на противотанковой мине. Об этом рассказал представитель МВД НКР Унан Тадевосян.
Автомобиль с российскими военнослужащими внутри подорвался на противотанковой мине. Двое миротворцев получили ранения и были госпитализированы. Сейчас их жизнь находится вне опасности после оказанной медпомощи, передает слова Тадевосяна "Интерфакс". Согласно его заявлению, инцидент со взрывом транспортного средства произошел в НКР три дня назад.
МВД и Генпрокуратура Азербайджана ранее сообщали, что 26 апреля трое жителей Агджабединского района в Карабахе подорвались на мине во время движения по дороге. В результате происшествия один из них погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести.