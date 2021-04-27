Миротворцы ВС РФ получили ранения при взрыве грузовика в Нагорном Карабахе

Миротворцы ВС России получили ранения после подрыва их автомобиля на противотанковой мине. Об этом рассказал представитель МВД НКР Унан Тадевосян.

Миротворцы ВС России получили ранения после подрыва их автомобиля на противотанковой мине. Об этом рассказал представитель МВД НКР Унан Тадевосян.

Автомобиль с российскими военнослужащими внутри подорвался на противотанковой мине. Двое миротворцев получили ранения и были госпитализированы. Сейчас их жизнь находится вне опасности после оказанной медпомощи, передает слова Тадевосяна "Интерфакс". Согласно его заявлению, инцидент со взрывом транспортного средства произошел в НКР три дня назад.

МВД и Генпрокуратура Азербайджана ранее сообщали, что 26 апреля трое жителей Агджабединского района в Карабахе подорвались на мине во время движения по дороге. В результате происшествия один из них погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести.