Минпросвещения отправило российских школьников на каникулы с 1 по 10 мая

Министерство просвещения РФ отправит российских школьников на каникулы с 1 по 10 мая, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Министерство просвещения РФ отправит российских школьников на каникулы с 1 по 10 мая, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

С 1 по 10 мая россиян ждут продолжительные выходные. Приказ о нерабочих днях подписал президент РФ Владимир Путин. Глава российского государства одобрил предложение руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой продлить майские выходные.

Вероятно, что в начале мая на каникулы уйдут не только школьники, но и студенты. Сейчас этот вопрос рассматривается в Министерстве просвещения РФ. С 4 по 7 мая в детсадах будут работать дежурные группы.