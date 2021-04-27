В Белоруссии пока не приняли решение о визите Лукашенко на парад Победы в Москве

Решение о приезде Лукашенко на парад Победы в Москве будет принято в ближайшее время. Об этом заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

Решение о приезде Лукашенко на парад Победы в Москве будет принято в ближайшее время. Об этом заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

По словам Семашко, белорусский лидер Александр Лукашенко примет участие в параде Победы в Минске, если тот состоится.

Ранее Кремль назвал условия аккредитации журналистов, освещающих парад 9 Мая в Москве. Известно, что представителям СМИ, которые намерены освещать события парада Победы на Красной площади, рекомендовано предоставить три отрицательных теста на COVID-19.