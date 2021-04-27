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15:22   27 Апреля 2021
Политика

В Белоруссии пока не приняли решение о визите Лукашенко на парад Победы в Москве

В Белоруссии пока не приняли решение о визите Лукашенко на парад Победы в Москве

Решение о приезде Лукашенко на парад Победы в Москве будет принято в ближайшее время. Об этом заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

По словам Семашко, белорусский лидер Александр Лукашенко примет участие в параде Победы в Минске, если тот состоится.

Ранее Кремль назвал условия аккредитации журналистов, освещающих парад 9 Мая в Москве. Известно, что представителям СМИ, которые намерены освещать события парада Победы на Красной площади, рекомендовано предоставить три отрицательных теста на COVID-19.

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#москва #лукашенко #парад победы

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