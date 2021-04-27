Антипов объяснил, почему Россия поторопилась дать зеркальный ответ чехам

Раздутый Чехией дипломатический скандал из-за взрывов на военных складах в деревне Врбетице можно сравнить с тем, как Нидерланды проводят расследование дела о крушении рейса МН17.

Раздутый Чехией дипломатический скандал из-за взрывов на военных складах в деревне Врбетице можно сравнить с тем, как Нидерланды проводят расследование дела о крушении рейса МН17. В обоих случаях виновной бездоказательно выставлена Россия.

Такое мнение в беседе с информационным агентством «ПолитРоссия» высказал Юрий Антипов - независимый технический эксперт.

Прага, по его словам, не предъявив никаких доказательств, заявила, что ответственность за произошедшее во Врбетице лежит на Москве и выслала 18 российских дипломатов, а после того, как Россия ответила зеркальными мерами, выслала дополнительно еще более 60 сотрудников посольства РФ в Чехии.

Вся эта ситуация, отметил эксперт, является совершенно надуманной и разворачивается по тому же сценарию, по которому ранее разворачивалось затянувшееся расследование катастрофы малайзийского «Боинга», разбившегося летом 2014 года в Донецкой области.

«Ситуация в чем-то перекликается с темой МН17. Их схожесть в том, что сразу же была поднята информационная волна. Непонятно, на каком основании, но она возникла внезапно со стороны Чехии, и сразу же действия — выслали наших дипломатов, Россия ответила аналогичными мерами», — отметил Антипов.

Единственным человеком среди чешских политиков, который в данной ситуации пошел правильным путем, стал президент Чехии Милош Земан, который заявил, что прежде, чем применять какие-то санкции, необходимо было дождаться результатов расследования.

«То же самое с МН17: Штаты сказали, Украина подхватила и пошло-поехало, и это длится уже на протяжении семи лет», — напомнил эксперт.

При этом Юрий Антипов добавил, что Россия зря поторопилась с ответными мерами. Получается, что Западу в очередной раз удалось втянуть Россию в дипломатическую войну, хотя ее вина не доказана и доказана не будет.

Отвечать на информационные вбросы, подобным тем, что сделала Прага, нужно только, если вместе с обвинениями предоставляются неопровержимые факты. А если доказательства не предоставляются, нужно занимать выжидательную позицию, чтобы всем стала ясно видна несостоятельность обвинений и некомпетентность людей, которые их выдвигают.

«Вся эта суета начата людьми, которые по своей сути являются недалекими политиками, и непонятно, почему они вообще занимают свои места в руководстве Чехии. Нет трезвой головы, трезвую голову показал только президент (Чехии). К сожалению, и мы поторопились начинать высылку дипломатов», — считает Антипов.

В заключение эксперт отметил, что в дипломатии подобной суеты быть не должно. В случае обвинений в свой адрес нужно требовать доказательства, а после того, как станет ясно, что доказательств нет, люди, развязавшие против России информационную войну «получат по мордам» на глазах у всего мира. И тогда уже народ – в данном случае чехи – задумается, зачем им нужно правительство, которое поступает так бездумно.